Oculus Quest non richiederà più un account Facebook per accedere

Durante il Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg ha annunciato che non sarà più necessario usare un account Facebook per accedere all'hardware Oculus Quest. Questa novità non era affatto stata apprezzata dal pubblico e la compagnia, nota ora come Meta - non più Facebook - ha deciso di cambiare direzione.

Mark Zuckerberg ha detto: "Nel mentre procediamo con i lavori, e in tutta franchezza dopo aver sentito il vostro feedback proveniente da più direzioni, stiamo facendo in modo che possiate eseguire il log in a Quest con un account diverso dall'account personale di Facebook."

Oculus Quest

L'annuncio della necessità di usare un account Facebook per Oculus VR era avvenuto nell'ottobre 2020. L'interruzione del supporto all'account indipendente Oculus era previsto per la fine del 2023. Tutto questo aveva causato un grande malcontento in quanto molti non volevano connettere il proprio account personale alla VR o non volevano essere costretti a creare un account Facebook appositamente per Oculus.

Ora, Meta ha deciso di ascoltare i giocatori e non costringerli a questa mossa. "Inizieremo a fare dei test per il supporto agli account presto, e stiamo lavorando per fare un grande cambiamento entro la fine del prossimo anno".

Come detto, Facebook (la compagnia, non la piattaforma) è diventata Meta. Inoltre, durante il Facebook Connect 2021 è stato presentato Horizon Home, la porta di ingresso al metaverso.