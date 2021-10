Facebook: Spark AR usata da 700 milioni di persone, ecco le novità

Facebook ha annunciato che la sua piattaforma Spark AR per la realtà aumentata viene usata da oltre 700 milioni di persone, e che sono in arrivo tante novità legate al concetto di metaverse e non solo.

Sappiamo che Facebook investirà almeno 10 miliardi nel progetto metaverse in un anno, e anche la realtà aumentata è legata a tale concept. Per questo l'azienda ha sviluppato nuove esperienze AR ancora più sofisticate, che utilizzano "servizi di localizzazione, oggetti virtuali e nuovi modelli di input".

Esperienze geolocalizzate per gli spazi pubblici: nuove capacità che permettono effetti legati alla posizione, in un'esperienza coesiva e di lunga durata, utilizzando più punti di attivazione AR.

Per esempio, immaginate una caccia al tesoro in un parco a tema o un tour guidato dei monumenti in un centro città. Attualmente in fase di test con Spark Partner Network e marchi selezionati, tra cui Sanrio in Giappone, con apertura a tutti i creator nel 2022.

Spark, alcune delle nuove applicazioni AR

Tracciamento del corpo e tracciamento della mano: nuove capacità per abilitare auto-espressioni più divertenti, attraverso gli effetti AR. In arrivo a novembre.

Pipeline degli oggetti virtuali: introduzione di una nuova pipeline in Spark AR Studio, con la possibilità di creare e posizionare oggetti 3D nel mondo reale che possono includere testo, personaggi, GIF, adesivi e altro.

Per garantire prestazioni realistiche, questo includerà anche le capacità tecniche sottostanti come la profondità, l'occlusione e un migliore plane tracking. Questo sarà disponibile in beta chiusa nel corso dell'anno e arriverà a tutti nel 2022.

Gli oggetti virtuali sono fondamentali per il futuro dell'AR e per la continuità nel metaverso. Costruiti su Spark AR, questi oggetti saranno versatili e scalabili su diverse superfici e casi d'uso come il commercio e lo shopping, con prove virtuali e anteprime dei prodotti.