Starfield: il nuovo video mostra la lavorazione dell'illustrazione principale e lancia un concorso

Bethesda ha pubblicato un nuovo video di Starfield, per mostrare la lavorazione dell'artwork principale del gioco, svelarne le fonti d'ispirazione e lanciare un concorso con cui si può vincere una stampa di alta qualità dello stesso. L'opera è del grafico Mike Butkus e si chiama "A Journey Through Space".

Leggiamo altri dettagli sia dell'illustrazione, sia del concorso, forniti direttamente da Bethesda:

Esplora il processo artistico che si cela dietro l'illustrazione del grafico Mike Butkus "A Journey Through Space" (Un viaggio nello spazio) con l'ultimo video su Starfield. Vuoi vincere una stampa di alta qualità dell'illustrazione presentata nel video? Allora non devi far altro che diventare membro del gruppo Constellation (https://bethesda.net/it/game/starfield) entro il 31 marzo 2022 per partecipare all'estrazione a sorte del premio. Se sei già un membro di Constellation, sei già iscritto al concorso! Terminato il periodo di iscrizione, verranno estratti a sorte i nomi di due membri. I vincitori riceveranno un'esclusiva stampa di alta qualità autografata dall'artista Mike Butkus e dal direttore del gioco Todd Howard.

PER PARTECIPARE O VINCERE NON È NECESSARIO ALCUN ACQUISTO. Il concorso ha inizio alle 06:01 del 17 febbraio 2022 (ora italiana) e termina alle 5:59 dell'1 aprile 2022 (ora italiana). Solo per persone di almeno 18 anni (o comunque di maggiore età). Consulta il regolamento ufficiale per avere maggiori informazioni su ulteriori limiti alla partecipazione, sui premi (descrizione, limitazioni, valore commerciale), sulle probabilità di vittoria e sulle regole complete del concorso.

Una (1) domanda di partecipazione a persona. Sponsor: Bethesda Softworks LLC.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile in esclusiva su Xbox Series X|S e PC a partire dall'11 novembre 2022. Il gioco sarà lanciato da subito anche nell'abbonamento Xbox Game Pass.