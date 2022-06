Phonopolis: ecco il primo gameplay trailer della nuova avventura di Amanita Design

Nel corso del Future Games Show di giugno 2022, è stato presentato il primo gameplay trailer di Phonopolis, la nuova avventura realizzata da Amanita Design, autori di Machinarium e Happy Game.

In Phonopolis vestiremo i panni di Felix, un giovane la cui città sta per finire sotto il gioco di un terribile dittatore. Si tratta di un avventura incentrata sulla narrativa che tratta temi della società odierna, come manipolazione delle masse e individualismo, senza però privarsi di uno stile grafico colorato e leggero.

"Vesti i panni di Felix, un giovane che, insieme ai suoi concittadini, affronta l'imminente minaccia di cadere una volta per tutte sotto il controllo dell'autoritario Leader della città. Diventando accidentalmente l'unica persona che ha riconosciuto la minaccia, Felix deve cercare di fermarlo", recita la descrizione ufficiale.

"La storia di Phonopolis affronta temi e argomenti relativi al mondo reale, concentrandosi sulla manipolazione e sull'individualismo, ma mantenendo l'esperienza complessiva giocosa e spensierata."