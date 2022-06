F1 Manager 22: data di uscita e trailer su PC, PlayStation e Xbox

Durante il Future Game Show 2022 abbiamo avuto occasione per vedere il trailer F1 Manager 22 in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S il 25 agosto 2022.

La descrizione recita: "Entra nella storia della Formula 1 con il gioco su licenza ufficiale F1 Manager 2022. Diventa il team principale della tua squadra preferita, poi scegli i piloti e il personale per la stagione 2022. La licenza ufficiale F1 e l'estremo realismo di ogni suo aspetto rendono F1 Manager 2022 un'esperienza da vivere prima ancora che un gioco."

"Scrivi una nuova pagina nella storia moderna della Formula 1. Scegli una squadra di F1 e conducila al successo nel corso della stagione ufficiale 2022. Puoi iniziare la tua corsa al titolo partendo dalle retrovie o direttamente in pole position: in F1 Manager, la scelta è solo tua. Il tuo obiettivo è stupire la dirigenza raggiungendo gli obiettivi di stagione e quelli a lungo termine, avviando la scuderia a un ciclo vincente."

"Il team di costruttori è il cuore pulsante della divisione sportiva. Tra una gara e l'altra, lavorerai al quartier generale per gestire ogni aspetto del team. Analizza le prestazioni di piloti e tecnici, mantieni i conti in attivo e strappa alle squadre rivali i loro migliori talenti per acquisire vantaggio sulla concorrenza."

"Lavora direttamente sulle nuove vetture della stagione 2022 e gareggia a stretto contatto con gli avversari. Prepara nuove soluzioni tecniche in previsione del fine settimana di gara. Scegli l'approccio da seguire in fase di sviluppo per migliorare le prestazioni sui singoli tracciati. Preferisci puntare a un'auto bilanciata, concentrarti sui punti deboli o eccellere in aspetti tecnici specifici?"

"Dallo spegnimento delle luci del semaforo fino alla bandiera a scacchi, chi comanda sei tu. Prendi personalmente ogni decisione, dalla strategia delle soste ai box alla scelta delle gomme, incluse le comunicazioni con il pilota. Studia un piano di gara, ma con la consapevolezza che gli imprevisti sono all'ordine del giorno, a partire dal meteo e dalle condizioni variabili del tracciato. Immergiti in una simulazione iper-realistica di una gara ufficiale di F1, presentata con lo stesso stile visivo di un evento in diretta."

