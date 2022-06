American Arcadia: nuovo trailer dal Future Game Show 2022

Durante il Future Game Show 2022 abbiamo avuto occasione per rivedere American Arcadia, con un nuovo trailer che mostra il gameplay. Arriverà su PC e console.

American Arcadia permette di controllare due personaggi in ambienti completamente diversi e con stili di gioco unici. Una parte è un gioco d'azione a scorrimento laterale in 2,5D che include sezioni platform impegnative, inseguimenti mozzafiato, furtività ed enigmi. La seconda parte è un gioco in prima persona completamente in 3D, con hacking, esplorazione, elementi stealth ed enigmi da risolvere."

La descrizione recita: "Benvenuti ad Arcadia! Una metropoli retro-futuristica degli anni '70 in cui tutti i suoi cittadini godono di una vita di lusso e comfort... ignari di essere trasmessi in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7! Arcadia non è una città normale, ma il reality show più seguito del pianeta, dove un calo di popolarità ha il costo più alto: la morte."

Ecco anche il video precedente dedicato al gioco.