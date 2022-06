Alaskan Truck Simulator annunciato nel corso del Future Games Show 2022

Tra le novità presentate nel corso del Future Games Show 2022 c'è anche Alaskan Truck Simulator, una particolare simulazione di camionista che è stata annunciata con un trailer gameplay nel corso dell'evento di stasera.

Sviluppato da Road Studio e pubblicato da Movie Games, Alaskan Truck Simulator ci mette nei panni di un camionista in Alaska, alle prese con diversi aspetti dell'attività. Non si tratta solo di guidare il veicolo: la simulazione in questione abbraccia diversi ambiti della vita del camionista, comprese anche situazioni diverse come le fasi di riposo e altro.

Cosa ti viene in mente quando pensi all'Alaska? Molto probabilmente imponenti montagne e rigidi inverni. L'Alaska è un luogo unico da esplorare. E quale modo migliore per farlo se non guidando un camion attraverso l'intero stato? Vivi l'imprevedibilità del cambio delle stagioni e scopri che impatto ha sulle condizioni del tuo camion e su di te, camionista.

Questo è quanto riporta la descrizione del gioco: Alaskan Truck Simulator ci consente di consegnare merci e prendere parte ad altri viaggi all'interno di un'ampia ambientazione aperta che riprende la natura dell'Alaska, con missioni sempre più impegnative.

Giocherai nei panni di un camionista, non di un camion! Sarai una persona in carne ed ossa al volante. Scopri i bisogni primari sia dell'uomo che della macchina. Dovrai prestare attenzione alla gestione delle statistiche e alle condizioni del tuo veicolo. Potresti cominciare ad avere fame, a sentirti stanco - e allora devi mangiare o dormire. Anche il tuo camion ha bisogno di manutenzione - fagli il pieno, cambia l'olio, monta le catene d'inverno. Gestisci tutte le difficoltà che potresti incontrare sulla strada!

Alaskan Truck Simulator ha una demo disponibile su Steam a questo indirizzo, l'uscita è prevista per il quarto trimestre del 2022 su PC.