The Entropy Centre annunciato con trailer per PC, PS5, PS4 e Xbox

The Entropy Centre è stato annunciato con un trailer al Future Games Show 2022: si tratta di un action adventure in prima persona, in uscita quest'anno su PC, PlayStation e Xbox.

Ispirato palesemente al classico Portal, il gioco ci vede al comando di una donna equipaggiata con un fucile in grado di "riavvolgere il tempo" per quanto riguarda gli oggetti, ripristinando ad esempio mura distrutte e ponti saltati.

Questa meccanica dà vita a una serie di entusiasmanti puzzle nel corso di una campagna che promette un'esperienza molto interessante, anche dal punto di vista artistico come si può vedere dalle immagini qui sotto.

Come detto, The Entropy Centre sarà disponibile nel corso di quest'anno non solo su PC, ma anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Ulteriori dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane.