Bramble: The Mountain King: nuovo trailer dal Future Game Show 2022

Bramble: The Mountain King è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione del Future Game Show 2022, dove è apparso in una forma semi definitiva. Si tratta di un gioco narrativo pesantemente ispirato alle leggende nordiche.

Nel filmato possiamo vedere alcune delle creature che popoleranno il mondo di gioco, che appare affascinante e inquietante.

Bramble The Mountain King ti porta in un viaggio avvincente e inquietante attraverso paesaggi incredibili. Vesti i panni di Olle, un ragazzino che parte per salvare sua sorella, che è stata rapita da un temibile troll.

A Bramble non tutto è come sembra: in questa terra bizzarra piena di creature grandi e piccole, devi scegliere attentamente quando avvicinarti e quando nasconderti. Le foreste e le grotte pullulano di bestie crudeli e affamate. Occhio a dove metti i piedi...

Usa la Scintilla del Coraggio, un frammento incantato che ti offre le risorse necessarie per superare le insidie e le prove sul tuo cammino. Sconfiggi le terribili creature che incontri in modi unici e differenti. Ma ricorda: il coraggio senza gentilezza può condurti su un sentiero oscuro.

Funzionalità principali

Parti all'avventura nei panni di Olle, un ragazzo coraggioso che intraprende un viaggio per salvare sua sorella.

Un mondo bello ma pericoloso tutto da esplorare.

Incontra perfide e leggendarie creature del folclore nordico per scontri epici contro i boss.

Momenti da brivido pieni di tensione, con elementi visivi di alta qualità.