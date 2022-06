Brewmaster: trailer del simulatore di birrificio, con demo su Steam disponibile ora

Durante il Future Game Show 2022 abbiamo avuto occasione per vedere il trailer di Brewmaster: Beer Brewing Simulator, in arrivo su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ora è disponibile anche una demo su Steam.

La descrizione recita: "Dal perfezionamento di autentiche tecniche di produzione della birra basate sulla chimica alla denominazione, all'imbottigliamento e all'etichettatura, perfezionate il vostro mestiere e diventate i migliori mastri birrai nella prima esperienza realistica di produzione della birra."

"Con tutti i trucchi del mestiere e le migliori attrezzature a disposizione, seguite una ricetta o sperimentate con una grande varietà di ingredienti reali per affinare le vostre abilità. Partecipate a competizioni amichevoli, guadagnate gettoni e migliorate le vostre attrezzature per diventare un birraio ancora più bravo."

"Scegliete di sperimentare la modalità Brewmaster guidata dalla storia o di lanciarvi nella modalità Creativa, un sandbox con tutto ciò che è sbloccato."

Inoltre, abbiamo visto un nuovo trailer di American Arcadia, che fonde 2D e 3D.