Lost in Play: trailer e data di uscita per PC e Nintendo Switch dal Future Games Show

Durante il Future Games Show di giugno 2022, l'editore Joystick Ventures e gli sviluppatori di Happy Juice Games hanno presentato un nuovo trailer di Lost in Play, un'avventura grafica con rompicapi pensato per tutta la famiglia. Per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita, fissata per il 10 agosto su PC e Nintendo Switch.

In Lost in Play vivremo un'avventura onirica nei panni di un fratello e una sorella, condita di creature magiche e location fantastiche. Come spiegato dagli sviluppatori si tratta di un'avventura pensata per tutta la famiglia che include più di 30 rompicapi e mini-giochi unici.

"Lost in Play è un viaggio nell'immaginazione infantile con rompicapo realizzati attentamente e personaggi vivaci. Gioca nei panni di un fratello e una sorella in un'avventura per trovare la via di casa. Tra realtà e fantasia, i fratelli esploreranno la foresta incantata di una bestia cornuta, daranno il via a una ribellione in un villaggio goblin e aiuteranno una squadra di rane a liberare una spada da una roccia", recita la descrizione ufficiale.

"Il mondo bizzarro e onirico di Lost in Play è ricco di misteri, rompicapo unici e mini-giochi. Sfida un gabbiano pirata a una partita di granchi ticchettanti, servi del tè magico a un rospo della famiglia reale e raccogli i pezzi per costruire una macchina volante. Partecipa a questo gioco "punta e clicca" moderno che ricompenserà la tua curiosità e ti farà desiderare di sapere come prosegue la storia."

"Da quelli che sembrano una normale mattinata a casa e un tipico pomeriggio al parco, ti ritroverai presto in una missione travolgente che ti farà infiltrare in un castello goblin, esplorare antiche rovine e volare sopra una cicogna gigante. Lost in Play ti porta su montagne russe nostalgiche!"

"Con uno stile realizzato a mano simile agli show animati dell'infanzia, Lost in Play è una storia per tutti. Che stiate cercando della bontà genuina o semplicemente del divertimento, la famiglia può godersi la storia insieme."