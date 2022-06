Enemy of the State annunciato in video al Future Games Show 2022

Enemy of the State è stato presentato nel corso del Future Games Show 2022 con un trailer che ha mostrato soprattutto qualcosa dell'ambientazione e del concept alla base del gioco, nonché alcuni frammenti del gameplay.

Si tratta di uno sparatutto co-op e single-player ambientato nel mondo dei boss del crimine degli anni '20. I giocatori sono chiamati a interpretare un mobster in erba che vuol far carriera durante il Proibizionismo. Si tratta dunque di radunare gli amici, effettuare colpi in tutto il mondo e cercare di creare l'organizzazione criminale più potente al mondo.

Enemy of the State è uno sparatutto con visuale dall'alto per chi ama giocare in solitaria o predilige l'azione in modalità co-op. Ambientato in uno stilizzato mondo noir degli anni '20, ti permette di farti strada verso la notorietà criminale.

Siamo nel periodo del Proibizionismo. L'età dell'oro dei mobster. Sei un criminale di bassa lega, di cui potrai scegliere le origini etniche, che aspira a diventare un vero boss mafioso. Raduna la tua gang e porta a termine ogni tipo di lavoretto, in ogni parte del mondo. Da rapine a conquiste di territori, da rapimenti ad assassini. Il tuo obiettivo? Lo stesso di sempre. Soldi, potere e rispetto.

Enemy of the State è in arrivo alla metà del 2024, dunque ci sarà ancora parecchio tempo per tornare sull'argomento e saperne di più.