The Last Faith mostrato con un nuovo trailer

In occasione del Future Game Show 2022 è stato pubblicato un nuovo filmato di The Last Faith, un metroidvania 2D particolarmente sanguinolento e curato nelle animazioni. Fortunatamente è stato mostrato del gameplay.

Il filmato mostra una ricca varietà di scenari e di animazioni, tra salti da compiere, scale da salire e creature gigantesche da abbattere. Il combattimento sembra abbastanza tecnico, tanto da far pensare a delle meccaniche da soulslike 2D. In particolare lo scontro con un un boss è apparso decisamente teso.

Nel caso vogliate saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di The Last Faith, in cui abbiamo scritto:

The Last Faith è un gioco che non fa nulla per nascondere le proprie ispirazioni, condendole però con un approccio più personale e riuscendo a far emergere e brillare la sua natura metroidvania, perché di soulslike ha davvero pochissimo; anzi, nello specifico si appoggia a Bloodborne per quanto riguarda l'ambientazione e alcuni nemici ma, in termini di meccaniche, non c'è nulla che lo ricordi. La morte non ha alcuna conseguenza, complice la momentanea assenza di un sistema di progressione, il combattimento non si basa sui parry né sulla parata, assenti entrambi in favore di una maggiore dinamicità grazie a salti e capriole, e l'esplorazione articolata con una certa enfasi sul backtracking è cosa nota nei metroidvania. Non fermatevi dunque alle apparenze e tenete d'occhio The Last Faith, perché nel suo essere un ibrido tra Castlevania e Bloodborne dimostra parecchio potenziale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last Faith è in sviluppo per PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch.