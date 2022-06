Bright Memory: Infinite, annunciate le versioni PS5, Xbox Series X|S e Switch al Future Games Show

Durante il Future Games Show di giugno 2022, FYQD Studio ha svelato che l'action shooter Bright Memory: Infinite arriverà "presto" su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'annuncio è accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Bright Memory: Infinite è la perfetta sintesi tra azione all'arma bianca e sparatutto in prima persona, il tutto caratterizzato da combattimenti estremamente frenetici. Il gioco è già disponibile su PC e se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Bright Memory: Infinite. Il filmato di oggi conferma anche l'arrivo di una serie di costumi bonus per la protagonista, Shelia.

"Siamo nel 2036. Uno strano fenomeno a cui nessuno scienziato riesce a dare una spiegazione si è verificato nei cieli di tutto il mondo. La SRO (Supernatural Science Research Organization) ha inviato agenti in varie regioni per investigare su di esso. Ha presto scoperto che questi strani avvenimenti sono collegati a un antico mistero: la storia ignota di due mondi che sta per venire alla luce...", recita la descrizione ufficiale.

"Bright Memory: Infinite fonde sparatutto in prima persona e giochi d'azione per un'esperienza super dinamica. Combina tra loro tecniche e abilità per devastare i nemici con combo spettacolari. La tua fida spada ti permette di falciare orde di nemici e persino di deflettere i proiettili. Puoi personalizzare le armi che troverai con vari tipi di munizioni. A seconda della situazione, scegli tra bombe incendiare, sticky bomb, missili a ricerca e tanto altro."

"Creato da FYQD-Studio, Bright Memory: Infinite è il seguito del popolare Bright Memory. Questo seguito include un mondo totalmente nuovo, insieme a un sistema di combattimento migliorato e un nuovo level design."