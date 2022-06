Do Not Open, trailer d'annncio per l'horror VR su PC, PS5 e PS4

Do Not Open è il nuovo survival horror in realtà virtuale prodotto da Perp Studio, annunciato con un trailer al Future Games Show 2022 e in arrivo "presto" su PC, PS5 e PS4.

Definito un survival horror tradizionale dagli autori, Do Not Open promette un'esperienza diversa a ogni partita, visto che include un sistema procedurale per la generazione degli scenari che andrà a cambiare di volta in volta la connotazione delle ambientazioni.

Il gioco, ispirato a evenri reali, ci metterà nei panni di Michael J. Goreng, uno zoologo ed epidemiologo intrappolato in una versione alternativa e minacciosa della sua stessa casa: dovrà fare di tutto per salvare la moglie e il figlio.

Per il momento Do Not Open non ha ancora una data di uscita ufficiale: ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.