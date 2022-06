Turbo Golf Racing: data di uscita in Early Access, anche su Xbox Game Pass, beta disponibile ora

Turbo Golf Racing è tornato a mostrarsi durante il corso del Future Games Show con un nuovo trailer, che svela la data di uscita in accesso anticipato, programmata per il 4 agosto 2022 su PC e Xbox Series X|S, One e Game Pass, nonché la disponibilità a partire di ora di una nuova beta, che si concluderà il 20 giugno.

Turbo Golf Racing è un gioco sportivo arcade frenetico, dove guideremo delle automobili dotate di turbo per colpire e mandare in buca delle gigantesche palline da golf, nel mentre competiamo contro altri giocatori su piste originali e fantasiose.

"Ti diamo il benvenuto nel futuro degli sport di guida. Vivi l'entusiasmo delle corse adrenaliniche in stile arcade mentre giochi a golf con gli amici in un modo mai visto prima d'ora. Salta, capovolgiti, plana e sfreccia a bordo di auto super-potenziate, e metti per primo la palla in buca."

"Gareggia con un massimo di 8 amici in una competizione stile Grand-Prix. Passa sulle piattaforme turbo per lasciarti alle spalle gli avversari, superali entrando in tunnel segreti o spara missili per fermarli."

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Turbo Golf Racing.