AirportSim annunciato per PC e Xbox Series X|S con un trailer al Future Games Show

AirportSim è stato annunciato con un trailer al Future Games Show 2022: il gioco uscirà nel corso del prossimo anno su PC e Xbox Series X|S, ma è già presente una pagina Steam con parecchi dettagli.

"Airport Sim è un simulatore di gestione a terra di aeromobili in aeroporto del segmento Indie Premium, che ti permetterà di entrare nel ruolo di un addetto del personale di terra", si legge nella sinossi. "Grafica realistica, modelli di aeroporti accurati, condizioni meteorologiche reali ti faranno sentire come se fossi su una vera area di stazionamento di un aeroporto."

"L'atterraggio di un aereo è la fine del suo viaggio in aria, ma anche l'inizio del lavoro per il personale di terra. L'accoglienza dei passeggeri, la consegna dei bagagli, il rifornimento di carburante degli aeromobili, lo spostamento degli aerei dalle aree di stazionamento sono solo alcuni dei compiti che ti attendono."

"Trattore, autocisterna, manicotto o forse il nastro per il trasporto dei bagagli? Ognuno di questi veicoli è caratterizzato da un funzionamento differente, una conduzione o un comportamento differente in diverse condizioni meteorologiche."

"Ciò che conta è la capacità di pianificare, muoversi in modo efficiente ed eseguire accuratamente i compiti in modo tempestivo. Dopotutto, non c'è niente di peggio dei passeggeri impazienti in attesa dei bagagli in ritardo."

"Nel videogioco ti attendono varie modalità di gioco. La prima e, a nostro avviso, la più importante è la modalità Campagna - con un orario dei voli basato su operazioni reali e tutto ciò che le segue. Un'altra modalità è la Free Play che dà piena libertà con compiti assegnati casualmente all'inizio del gioco e possibilità di modificare le condizioni meteo."

"La modalità Visitor ti consente di esplorare liberamente aeroporti e muoverti al loro interno. Modalità cooperativa - dove insieme a un amico o persone casuali puoi svolgere il ruolo di personale di terra."