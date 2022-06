Serial Cleaners: trailer e data di uscita al Future Games Show 2022

Anche Serial Cleaners era presente al Future Games Show 2022, con diverse scene d'intermezzo e di gameplay a mostrare qualcosa di più su questo interessante seguito che prosegue nell'originale idea adottata dal capostipite.

Serial Cleaners ha la data d'uscita fissata per il 22 settembre 2022 su PC e console, sviluppato da Draw Distance e pubblicato da 505 Games. Dopo essere stato mostrato alla Gamescom 2021, ecco il nuovo video gameplay che illustra diverse caratteristiche aggiuntive per il titolo in questione. Anche in questo caso, si tratta di interpretare uno specialista nella pulizia di scene del crimine che lavora per la malavita.

Come omaggio dei film degli anni '90, dai classici di Tarantino ai thriller polizieschi, fino ai b-movie d'azione e molti altri, Serial Cleaners combina alla perfezione tutti questi elementi, come ambientazioni, personaggi e scenari, dando vita alla sua interpretazione unica di un decennio pieno di ottimismo, colori vivaci... e una sporca criminalità. La ricca colonna sonora del gioco è composta da vari generi che hanno definito la fine del XX secolo, dall'hip hop della East Coast all'industrial metal e la rave. E se il suono dei "tuoi" anni '90 è stato caratterizzato da discoteche, festival o radio, troverai comunque il sound adatto.

Serial Cleaners è ambientato tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 e mette in scena le storie di un gruppo di personaggi impegnati nella pulizia dei crimini.