Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise: trailer annuncia il lancio su Steam

Senza alcun preavviso, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è stato lanciato su Steam in versione PC, come annunciato da Thunderful Games con un trailer, he potete vedere in testa alla notizia. In realtà al momento di scrivere questa notizia la pagina del gioco non è ancora attiva, ma immaginiamo che lo diventerà nei prossimi minuti o nelle prossime ore.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito del gioco culto di Swery65, diventato famoso per la sua eccellente trama, nonostante la realizzazione non proprio eccezionale. Il seguito è stato lanciato ormai più di un anno fa su Nintendo Switch, ma ora pare che abbia trovato la strada del PC. Speriamo che sulla nuova piattaforma non ci son gli stessi problemi di framerate dell'originala.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise si svolge nella Boston contemporanea in cui l'agente dell'FBI Francis York Morgan deve riesaminare un caso che pensava fosse stato risolto nel 2005. Cosa si nasconde nella pacifica cittadina di Le Carrè, in Louisiana? Per scoprirlo non rimane che indagare ed evitare di farsi travolgere dagli eventi.