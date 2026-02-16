iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero essere esclusivamente eSim anche in Europa: quale sarà la strategia di Apple?

Attualmente Apple commercializza iPhone solo eSIM in 12 mercati , tra cui Stati Uniti, Giappone, Messico e Arabia Saudita. L'Europa, finora, è rimasta esclusa da questa strategia, mantenendo la compatibilità con le tradizionali nano-SIM. Tuttavia, con il lancio della nuova generazione previsto per l'autunno, la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Apple potrebbe estendere anche all'Europa la vendita di iPhone esclusivamente con eSIM a partire dalla serie iPhone 18. Secondo un nuovo rumor proveniente dal portale Techmaniacs, l'azienda di Cupertino starebbe pianificando di eliminare completamente lo slot per la SIM fisica nei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max destinati al mercato europeo.

Secondo le indiscrezioni, l'eliminazione dello slot per la SIM fisica permetterebbe di recuperare spazio interno prezioso. Nel caso di iPhone 18 Pro Max, questo potrebbe tradursi in una batteria con capacità compresa tra 5.100 e 5.200 mAh . La maggiore capacità sarebbe uno dei principali vantaggi concreti della transizione definitiva verso l'eSIM .

L'iPhone 18 Pro Max avrà una batteria più grande del Galaxy S26 Ultra, secondo un leak

Quali sarebbero le criticità di avere iPhone 18 Pro e Pro Max only eSIM?

L'adozione esclusiva dell'eSIM comporterebbe però anche alcune criticità, soprattutto in mercati dove il supporto degli operatori non è ancora uniforme o dove gli utenti sono abituati alla flessibilità della SIM fisica. D'altro canto, Apple punta da anni a semplificare il design interno dei propri dispositivi e a favorire soluzioni digitali più integrate.

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni, ma se confermate segnerebbero un ulteriore passo nella strategia di Apple verso dispositivi sempre più privi di componenti fisiche tradizionali. Che cosa ne pensate di questa possibile svolta? Vi convincerebbe un device simile? Fatecelo sapere.