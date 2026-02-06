Il quinto video dietro le quinte di Gothic 1 Remake ci mostra la creazione del mondo di gioco

Uno dei tratti distintivi dei Gothic è sempre stato la vitalità dei loro mondi , con personaggi non giocanti e creature che svolgono le loro attività quotidiane a prescindere dalla presenza del giocatore. Il remake del primo capitolo ha dovuto tenere da conto questo aspetto, considerato fondamentale.

Il video

Nel video possiamo vedere che ogni area, punto di riferimento e personaggio è stato ricostruito da zero, bilanciando con attenzione l'autenticità con l'aggiunta di nuovi dettagli e con l'uso di tecnologie moderne.

Luoghi familiari come le rovine dell'antico monastero o la Torre di Xardas tornano in veste nuova e spettacolare, aiutando i giocatori a orientarsi senza fare affidamento su una mappa, proprio come avveniva nel gioco originale, dove era necessario trovare una mappa prima di poterla usare. Questa filosofia di design è rimasta intatta.

Il filmato mostra anche il sistema delle nuove corazze. Nel Gothic classico, ogni fazione offriva armature leggere, medie e pesanti. Il remake fa un passo in più: ora i giocatori possono personalizzare e modificare le armature, sia nell'aspetto sia nelle statistiche, dando a ogni pezzo un carattere distintivo pur mantenendo intatta l'identità della fazione di appartenenza.

Infine, viene mostrato come funzionano i dialoghi, con le inquadrature che sono state studiate per dare un tocco cinematografico e maggiore dinamismo a questi momenti.

Manca solo una data d'uscita, quindi. In effetti di Gothic 1 Remake sappiamo quasi tutto, ormai, a parte quando potremo giocarci.