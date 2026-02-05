Gothic 1 Remake torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Non si parlerà soltanto delle architetture , ma anche del sistema di illuminazione e di come gli sviluppatori abbiano lavorato per ricreare le atmosfere dell'originale, sfruttando però tutte le più moderne tecnologie.

Lo studio di sviluppo Alkimia Interactive e l'editore THQ Nordic hanno pubblicato il trailer del quinto video dietro le quinte di Gothic 1 Remake , che sarà incentrato sulla ricostruzione dei luoghi visitabili nel gioco.

Altri dettagli

Il filmato è anche un'ottima occasione per vedere il lavoro che è stato fatto dal punto di vista grafico sui personaggi e sui nemici e su come sia stata curata l'interazione ambientale tra i vari elementi.

Insomma, dovrebbe essere un video davvero interessante, di cui il trailer è un ricchissimo assaggio, visto che dura circa un minuto.

Il regno di Myrtana è sotto assedio: orde feroci di orchi avanzano senza tregua. Per trovare armi capaci di fermare l'invasione, re Rhobar II ha preteso l'estrazione di enormi quantità di minerale magico, deportando ogni prigioniero nelle miniere di Khorinis. Per impedirvi ogni speranza di fuga, i suoi stregoni più potenti hanno innalzato una barriera magica invalicabile. Ma l'incantesimo è sfuggito al controllo.

Ora non siete più solo voi i prigionieri: chiunque si trovava nella Colonia è rimasto intrappolato. Abbandonati a voi stessi, vi siete ribellati. La miniera è diventata una terra selvaggia, dove la legge appartiene ai più forti e la violenza detta le regole.

Il re, privato del controllo sull'area, è costretto a trattare con i nuovi padroni delle miniere, mentre l'odio e la diffidenza tra le fazioni della Colonia sono pronti a esplodere. E proprio adesso, mentre l'equilibrio vacilla, l'arrivo di un prigioniero sconosciuto è destinato a sconvolgere ogni cosa...