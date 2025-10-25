Non solo PS5, Xbox ribadisce il supporto anche per Nintendo Switch 2

Ieri Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved, segnando il debutto ufficiale della storica serie su PS5, dopo l'arrivo di altri franchise come Gears of War e Forza Horizon. La compagnia di Redmond sembra ormai aver abbracciato pienamente la strategia multipiattaforma, portando i suoi titoli di punta su quella che fino a poco tempo fa era considerata una "piattaforma rivale". Ma che dire di Nintendo Switch 2?

Il prossimo titolo Xbox in arrivo su Switch 2 sarà Indiana Jones e l’Antico Cerchio

"Stiamo lavorando per abbassare le barriere d'accesso ai nostri giochi grazie a servizi come Xbox Play Anywhere e Xbox Game Pass", ha dichiarato Spencer a Famitsu. "Tuttavia, se ci sono persone che desiderano giocare ai nostri titoli su PS5 o Nintendo Switch 2, saremmo felici che lo facessero su quelle piattaforme. In tal senso, abbiamo ricevuto un eccellente supporto sia da Sony Interactive Entertainment che da Nintendo."

Phil Spencer

Le parole di Spencer confermano quanto già espresso in una precedente intervista pubblicata ad aprile, dove definiva Nintendo Switch 2 "una parte importante del futuro di Xbox". Ora non resta che attendere per scoprire quali altri titoli seguiranno. Per il momento, è certo il debutto di Indiana Jones e l'Antico Cerchio nel corso del 2026, mentre alcuni rumor parlano anche di una possibile conversione di Starfield.