I requisiti di Dying Light: The Beast sono stati svelati: per il meglio serve una RTX 5070 e 32 GB di RAM

Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su PC e console: i giocatori computer devono però verificare di poter eseguire alla qualità desiderata il videogioco d'azione e sopravvivenza che ci rimette nei panni di Kyle Crane, il protagonista del primo capitolo.
Vediamo tutti i dettagli dei requisiti ufficiali da 1080p e 30 FPS a 4K e 60 FPS.
I requisiti di Dying Light: The Beast
Prima di tutto, vediamo i requisiti mini pensati per i 1080p e 30 FPS:
- Impostazioni grafiche: Basse
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 5500 XT | Intel Arc A750
- Memoria della GPU: 6 GB
- CPU: Intel i5-13400F | AMD Ryzen 7 5800F
- RAM: 16 GB
- OS: Windows 10 o più recente
- Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Vediamo poi i requisiti raccomandati per i 1440p e 60 FPS:
- Impostazioni grafiche: Medie
- GPU: NVDIA GeForce RTX 3070 Ti | AMD Radeon RX 6750 XT | Intel Arc B580
- Memoria della GPU: 8 GB
- CPU: Intel i5-13400F | AMD Ryzen 7 7700
- RAM: 16 GB
- OS: Windows 10 o più recente
- Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Ora, scopriamo quelli alti per i 4K e 60 FPS:
- Impostazioni grafiche: Alte
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD Radeon RX 7900 GRE
- Memoria della GPU: 12 GB
- CPU: Intel i7-13700K | AMD Ryzen 9 7800 X3D
- RAM: 32 GB
- OS: Windows 10 o più recente
- Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Infine, ecco le impostazioni Ultra a 4K e 60 FPS con RT tramite Frame Generation:
- Impostazioni grafiche: Ultra (RT con Frame Generation)
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 | Intel Arc B580
- Memoria della GPU: 12 GB
- CPU: Intel i9-14900K | AMD Ryzen 9 7950X3D
- RAM: 32 GB
- OS: Windows 10 o più recente
- Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Infine sono state indicate le tecnologie supportate da Dying Light The Beast:
- Illuminazione globale con ray tracing e riflessi ray tracing
- Risoluzione ultra-wide
- Upscaler e Frame Generation: Intel XESS 2, NVIDIA DLSS 4 e AMD FSR 3.1 e 4 (il 4 solo su "dispositivi selezionati")
- Ottimizzazione della latenza: NVIDIA Reflex 2, AMD Antiag 2 e Intel XE Low Latency
- Opzioni di personalizzazione "approfonditi"
- Risoluzione dinamica
- HDR
Vi segnaliamo infine che Dying Light: The Beast alzerà il livello della brutalità della serie.