I requisiti di Dying Light: The Beast sono stati svelati: per il meglio serve una RTX 5070 e 32 GB di RAM

Dying Light: The Beast è in arrivo e i requisiti ufficiali sono stati svelati dagli sviluppatori: vediamo i dettagli per giocare a 1080p e 30 FPS oppure fino a 4K e 60 FPS con Ray-Tracing.