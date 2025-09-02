0

I requisiti di Dying Light: The Beast sono stati svelati: per il meglio serve una RTX 5070 e 32 GB di RAM

Dying Light: The Beast è in arrivo e i requisiti ufficiali sono stati svelati dagli sviluppatori: vediamo i dettagli per giocare a 1080p e 30 FPS oppure fino a 4K e 60 FPS con Ray-Tracing.

Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su PC e console: i giocatori computer devono però verificare di poter eseguire alla qualità desiderata il videogioco d'azione e sopravvivenza che ci rimette nei panni di Kyle Crane, il protagonista del primo capitolo.

Vediamo tutti i dettagli dei requisiti ufficiali da 1080p e 30 FPS a 4K e 60 FPS.

I requisiti di Dying Light: The Beast

Prima di tutto, vediamo i requisiti mini pensati per i 1080p e 30 FPS:

  • Impostazioni grafiche: Basse
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 5500 XT | Intel Arc A750
  • Memoria della GPU: 6 GB
  • CPU: Intel i5-13400F | AMD Ryzen 7 5800F
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 70 GB SSD

Vediamo poi i requisiti raccomandati per i 1440p e 60 FPS:

  • Impostazioni grafiche: Medie
  • GPU: NVDIA GeForce RTX 3070 Ti | AMD Radeon RX 6750 XT | Intel Arc B580
  • Memoria della GPU: 8 GB
  • CPU: Intel i5-13400F | AMD Ryzen 7 7700
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 70 GB SSD

Ora, scopriamo quelli alti per i 4K e 60 FPS:

  • Impostazioni grafiche: Alte
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD Radeon RX 7900 GRE
  • Memoria della GPU: 12 GB
  • CPU: Intel i7-13700K | AMD Ryzen 9 7800 X3D
  • RAM: 32 GB
  • OS: Windows 10 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Infine, ecco le impostazioni Ultra a 4K e 60 FPS con RT tramite Frame Generation:

  • Impostazioni grafiche: Ultra (RT con Frame Generation)
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 | Intel Arc B580
  • Memoria della GPU: 12 GB
  • CPU: Intel i9-14900K | AMD Ryzen 9 7950X3D
  • RAM: 32 GB
  • OS: Windows 10 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 70 GB SSD
Infine sono state indicate le tecnologie supportate da Dying Light The Beast:

  • Illuminazione globale con ray tracing e riflessi ray tracing
  • Risoluzione ultra-wide
  • Upscaler e Frame Generation: Intel XESS 2, NVIDIA DLSS 4 e AMD FSR 3.1 e 4 (il 4 solo su "dispositivi selezionati")
  • Ottimizzazione della latenza: NVIDIA Reflex 2, AMD Antiag 2 e Intel XE Low Latency
  • Opzioni di personalizzazione "approfonditi"
  • Risoluzione dinamica
  • HDR

Vi segnaliamo infine che Dying Light: The Beast alzerà il livello della brutalità della serie.

I requisiti di Dying Light: The Beast sono stati svelati: per il meglio serve una RTX 5070 e 32 GB di RAM