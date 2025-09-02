0

La campagna Play for Peace mira a raccogliere fondi per la palestina con un bundle di centinaia di giochi

Lanciato su itch.io il bundle Play for Peace, che mira a raccogliere fondi per supportare il popolo palestinese che sta subendo un genocidio.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/09/2025
Una delle opere realizzate per Play for Peace

Su itch.io è stata lanciata la campagna Play for Peace, che mira a raccogliere fondi per supportare il popolo palestinese, che vessa in condizioni terribili a causa della guerra scatenatagli contro da Israele. Attualmente si contano più di 70.000 morti tra i civili, nonché centinaia id migliaia di persone sfollate dalle loro case.

Al prezzo di soli 8 dollari è quindi possibile portarsi a casa ben 382 prodotti, offerti dagli sviluppatori per dare un contributo attivo a contrastare la tragedia in atto. Questi "spaziano da accoglienti simulatori narrativi ad avventure meditative, a giochi d'azione, strumenti per visual novel, simulatori sperimentali, un gioco di ruolo in cui si interpreta una mucca, fino a esperienze da tavolo che trattano di tutto, dall'occulto alla scrittura di diari per la scoperta di sé."

Un pacchetto molto ricco

La campagna è stata resa possibile da artisti e sviluppatori che vogliono contribuire a raccogliere fondi attraverso la loro arte per una delle cause più importanti del nostro tempo: la libertà e la fine del genocidio, che è da considerarsi tale, come sancito dall'International Association of Genocide Scholars (Iags), in Palestina.

Uno degli artwork realizzati per la campagna
Uno degli artwork realizzati per la campagna

Nella campagna viene specificato che ogni gioco del bundle è stato verificato alla ricerca di contenuti a rischio. Quindi si può andare sul sicuro.

Considerate che parliamo di prodotti per un valore complessivo di circa 1.176 dollari, quindi con una riduzione di prezzo del 99%. Se vi interessa il bundle, per qualsiasi motivo, questa è la pagina ufficiale.

#Cronaca
