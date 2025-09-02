La campagna Play for Peace mira a raccogliere fondi per la palestina con un bundle di centinaia di giochi

Su itch.io è stata lanciata la campagna Play for Peace, che mira a raccogliere fondi per supportare il popolo palestinese, che vessa in condizioni terribili a causa della guerra scatenatagli contro da Israele. Attualmente si contano più di 70.000 morti tra i civili, nonché centinaia id migliaia di persone sfollate dalle loro case.
Al prezzo di soli 8 dollari è quindi possibile portarsi a casa ben 382 prodotti, offerti dagli sviluppatori per dare un contributo attivo a contrastare la tragedia in atto. Questi "spaziano da accoglienti simulatori narrativi ad avventure meditative, a giochi d'azione, strumenti per visual novel, simulatori sperimentali, un gioco di ruolo in cui si interpreta una mucca, fino a esperienze da tavolo che trattano di tutto, dall'occulto alla scrittura di diari per la scoperta di sé."
Un pacchetto molto ricco
La campagna è stata resa possibile da artisti e sviluppatori che vogliono contribuire a raccogliere fondi attraverso la loro arte per una delle cause più importanti del nostro tempo: la libertà e la fine del genocidio, che è da considerarsi tale, come sancito dall'International Association of Genocide Scholars (Iags), in Palestina.
Nella campagna viene specificato che ogni gioco del bundle è stato verificato alla ricerca di contenuti a rischio. Quindi si può andare sul sicuro.
Considerate che parliamo di prodotti per un valore complessivo di circa 1.176 dollari, quindi con una riduzione di prezzo del 99%. Se vi interessa il bundle, per qualsiasi motivo, questa è la pagina ufficiale.