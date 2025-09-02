La campagna Play for Peace mira a raccogliere fondi per la palestina con un bundle di centinaia di giochi

Un pacchetto molto ricco

La campagna è stata resa possibile da artisti e sviluppatori che vogliono contribuire a raccogliere fondi attraverso la loro arte per una delle cause più importanti del nostro tempo: la libertà e la fine del genocidio, che è da considerarsi tale, come sancito dall'International Association of Genocide Scholars (Iags), in Palestina.

Uno degli artwork realizzati per la campagna

Nella campagna viene specificato che ogni gioco del bundle è stato verificato alla ricerca di contenuti a rischio. Quindi si può andare sul sicuro.

Considerate che parliamo di prodotti per un valore complessivo di circa 1.176 dollari, quindi con una riduzione di prezzo del 99%. Se vi interessa il bundle, per qualsiasi motivo, questa è la pagina ufficiale.