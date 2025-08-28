Digimon Story: Time Stranger si mostra in un nuovo trailer incentrato sulla storia del gioco

Il publisher Bandai Namco e il team Media.Vision hanno pubblicato un nuovo trailer per Digimon Story: Time Stranger incentrato in questo caso sulla storia del nuovo gioco nella celebre serie, con un video narrativo che spiega gli eventi che danno il via alla trama e qualcosa di questa.

In qualità di agente di ADAMAS, il destino sia del mondo umano che di quello digitale sarà deciso dai giocatori in Digimon Story: Time Stranger, e questo è l'incipit principale della storia, che a quanto pare ci vede impegnati in una sfida epica.

"Aiuta Aegiomon e la studentessa liceale Inori Misono mentre indagano sulle anomalie che circondano Shinjuku e attraversano il tempo per saperne di più sulla calamità che minaccia di distruggere entrambi i mondi", si legge nella descrizione ufficiale.