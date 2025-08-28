Il nuovo gioco per PS5 di teamLFG, dei PlayStation Studios, avanza nello sviluppo ma sembra ancora lontano

L'idea che il gioco si trovi in procinto di entrare in pre-alpha deriva da un annuncio di lavoro in cui si fa specifico riferimento a questa fase, facendo pensare che il progetto sta avanzando ma sia ancora decisamente lontano dalla sua forma definitiva.

Non è ancora stato annunciato in maniera ufficiale, ma il titolo in questione viene identificato con il nome in codice Gummy Bears , e si tratta di un altro titolo live service da parte dei PlayStation Studios, partito presso Bungie e poi affidato al nuovo team formato proprio per l'occasione.

Un'attesa ancora molto lunga

Le prime informazioni su Gummy Bears erano emerse da parte della stessa Bungie che aveva parlato in proposito di un gioco ispirato da MOBA, giochi di combattimento e anche simulatori di vita, con elementi platform.

Il logo di TeamLFG

Un titolo alquanto eclettico insomma, destinato ad avere una caratterizzazione alquanto fuori dagli schemi e che dovrebbe dare una nota di colore alla produzione first party di Sony, in attesa di sapere qualcosa di più.

TeamLFG sta cercando uno "staff community developer", e nella descrizione del lavoro si legge che dovrebbe occuparsi di preparare i testing presso la community per la fase pre-alpha del nuovo gioco, cosa che fa chiaramente pensare che il titolo si stia avvicinando a tale traguardo.

Sembra che lo studio abbia intenzione di ricorrere a Discord per organizzare le fasi di test e fornire informazioni alla community coinvolta, in modo anche da raccogliere facilmente i feedback durante le fasi di prova.

Sebbene questo significhi che il progetto esiste ancora, e non è cosa da poco considerando la quantità di cancellazioni attuate da Sony sui suoi progetti live service, vuol dire anche che Gummy Bears è probabilmente ancora lontano anni dall'uscita, che potrebbe arrivare addirittura tra il 2027 e il 2028, considerando la quantità di tempo che intercorre tra un pre-alpha e il lancio per un gioco live service moderno.