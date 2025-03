Scopely sta sviluppando un gioco basato su un'IP di CD Projekt, la casa di Cyberpunk 2077 e The Witcher

CD Projekt RED ha annunciato una collaborazione con Scopely , l'azienda americana dietro a Monopoly Go e Pokémon Go da Niantic con tutto il suo team di sviluppo. La partership porterà alla creazione di un nuovo gioco basato su una delle proprietà intellettuali della compagnia polacca, che come sicuramente saprete è autrice dei titoli della serie The Witcher e di Cyberpunk 2077.

Sarà un gioco mobile?

Anche in assenza di altri dettagli, possiamo supporre la collaborazione graviti intorno a un gioco per dispositivi mobile.

Del resto questo è il campo dove è specializzata Scopely, che vanta nel suo portafogliosuccessi come il già citato Monopoly Go, Star Treek Fleet Command e molti altri ancora. Non solo, giusto pochi giorni fa ha annunciato l'acquisizione dei giochi su licenza di Niantic, inclusi Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom.

I loghi di CD Projekt RED e di Scopely

Se venisse confermato non sarebbe la prima esperienza di CD Projekt RED in ambito mobile. In precedenza la compagnia polacca ha realizzato le versioni mobile di Gwent: The Witch Card Game e The Witcher: Monster Slayer grazie alla collaborazione con Spokko.