La prossima Xbox potrebbe avviare i giochi PlayStation, ma Sony potrebbe impedirlo

Come vi abbiamo segnalato recentemente, tramite una immagine oramai cancellata era emersa l'idea che una futura console di Microsoft mirerebbe ad aprire il proprio ecosistema ad altri negozi, Steam in primis.

PlayStation su Xbox? Non è così semplice

Ricordiamo che PlayStation pubblica oramai vari titoli tramite Steam ed Epic Games Store, come God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us e Marvel's Spider-Man. Una Xbox che accede al catalogo di Steam potrebbe quindi avviare anche questi videogiochi, fintanto che li possedete.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In realtà, secondo il giornalista Jez Corden, non è una cosa affatto scontata. Come potete vedere nei tweet qui sopra, Corden spiega che PlayStation può assolutamente impedire a un "Xbox PC" di avviare titoli marcati Sony. GeForce Now - il servizio di cloud gaming di NVIDIA - lo ha scoperto negli anni sulla propria pelle, visto che certi editori hanno bloccato le proprie opere e reso impossibile l'accesso tramite l'abbonamento per giocare in streaming.

Ovviamente questo è tutto un discorso ipotetico, visto che non è nemmeno certo che una futura Xbox dia accesso a Steam, ma è facile pensare che Sony non voglia permettere al una console rivale di accedere ai suoi videogiochi. Per l'editore potrebbe essere fondamentale assicurarsi che se qualcuno vuole una esperienza console con tanto di giochi PlayStation, possa averla unicamente con PS5 e PS6.

Voi che pensate? Segnaliamo infine che i giochi di Xbox stanno avendo un enorme successo... tra le prenotazioni del PlayStation Store di Sony.