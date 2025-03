I giochi di Xbox stanno avendo un enorme successo... tra le prenotazioni del PlayStation Store di Sony

Microsoft ha optato da tempo per una strategia multipiattaforma, pubblicando così giochi non solo su Xbox e PC, ma anche su Nintendo Switch e ancora più recentemente su PlayStation 5. È chiaro che è stata una buona scelta, soprattutto se vediamo i risultati delle prenotazioni dei videogiochi su PS Store .

I giochi più preordinati su PS Store in varie parti del mondo

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, in vari mercati Forza Horizon 5 e Indiana Jones e l'antico Cerchio sono tra i più prenotati. Potete vedere le schermate del PS Store in USA, Regno Unito, Italia e Giappone.

Solo in Giappone i due giochi di Microsoft non sono nelle prime posizioni, ma parliamo di un mercato molto diverso dal resto del mondo e già solo il fatto che Indiana Jones e l'antico Cerchio e Forza Horizon 5 siano in lista è notevole.

Ovviamente questi dati possono cambiare da un momento all'altro, visto che si aggiornano continuamente, ma rendono molto chiaro che la strategia multipiattaforma di Microsoft sta funzionando e che i giocatori di PS5 non si fanno alcun problema a comprare i titoli della compagnia "rivale".

Possiamo comunque notare che ottengono buoni risultati anche giochi come Death Stranding 2: On the Beach e Days Gone Remastered, esclusive di Sony.

Parlando delle esclusive Xbox anche su PS5 e Switch, Microsoft afferma che è un bene per i giochi, per gli utenti e gli sviluppatori