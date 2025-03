Realme GT6, lo smartphone è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Se siete alla ricerca di uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità / prezzo, siete nel posto giusto al momento giusto. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera (che si terrà dal 25 al 31 marzo), Amazon ha ben deciso di proporvi realme GT6 in offerta con un ottimo 11% di sconto, permettendovi di risparmiare ben 50 euro rispetto al prezzo dell'ultimo periodo. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Realme GT6 è disponibile in offerta su Amazon a soli 419,99 euro, contro i 469,99 euro del prezzo dell'ultimo periodo. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.