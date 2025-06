YouTube dichiara guerra agli ad blocker: video bloccati per chi li usa

YouTube è pronta ad una nuova stretta contro gli ad blocker. Gli ad blocker sono delle estensioni che hanno come obiettivo il filtraggio e il blocco delle pubblicità e dei contenuti online, in particolar modo sui browser Chrome, Firefox, Edge e Safari. Chiaramente, il tema delle pubblicità, per YouTube (e per i creatori di contenuti) è strettamente legato e direttamente proporzionale a quello del guadagno. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno segnalato, su Reddit, che YouTube stessa sta bloccando la fruizione dei contenuti video agli utenti che usano abitualmente gli ad block con dei messaggi che invitano alla disattivazione o al passaggio al Premium.

Il messaggio di YouTube YouTube stessa, dunque, si sta muovendo in prima linea per promuovere una reale battaglia contro l'utilizzo degli ad block che ritiene estremamente "nocivi" per la piattaforma stessa. Il messaggio può comparire subito, dunque all'apertura del primo video o dopo aver già vista 2-3 contenuti diversi con l'ad blocker attivo. YouTube Logo In alcuni casi viene mostrato un pop-up di avviso mentre in altri casi - quelli più "preoccupanti" - il video non parte. I browser coinvolti sono molteplici ma la maggior parte della segnalazioni pare stiano arrivando da chi utilizza Mozilla Firefox. La risposta di realizza ad block a queste particolari restrizioni potrebbe arrivare presto, vedremo come si evolverà questo vero e proprio "scontro".