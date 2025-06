Metal Gear Solid Delta e Silent Hill f verranno mostrati da Konami in un livestream

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si è mostrato in un nuovo gameplay trailer allo State of Play

Si tratta con ogni probabilità di un'occasione che il publisher giapponese desidera cogliere per approfondire i due titoli , presentati in questi giorni con nuovi trailer; nel caso di Silent Hill f anche con l'atteso annuncio della data di uscita, fissata al 25 settembre.

Due classici che ritornano

Se per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ci troviamo di fronte alla tradizionale rivisitazione che serve per riaccendere i riflettori su di una proprietà intellettuale che manca ormai da alcuni anni, Silent Hill f si pone come un nuovo episodio, inedito e indipendente, per una saga che ha già compito quel passo con il remake di Silent Hill 2.

L'appuntamento con il nuovo Konami Press Start è dunque fissato al 12 giugno a partire dalle 15.00, e potrete senz'altro seguire l'evento in diretta qui su Multiplayer.it, con il commento della redazione.