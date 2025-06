Il director di Stellar Blade è deluso dalle mod su PC, si aspetta di più dai modder

Stellar Blade è arrivato su PC da pochi giorni, e già è possibile trovare tantissime mod da scaricare. Tuttavia, a quanto pare, per il momento nessuna ha particolarmente impressionato Kim Hyung-tae, director del gioco e CEO di Shift Up, che si aspetta molto di più dai modder.

In passato, Hyung-tae aveva dichiarato di non vedere l'ora di scoprire le "eccitanti mod" che la community PC avrebbe realizzato. La sua opinione non è cambiata, ma in un'intervista con ThisIsGame ha affermato che, per ora, "i contenuti ufficiali sono ancora migliori". Pur apprezzando mod come costumi extra, ciò che spera davvero di vedere sono creazioni capaci di cambiare o espandere l'esperienza di gioco.