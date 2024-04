Fallout: New Vegas: un dettaglio della serie TV di Prime Video sarebbe in conflitto con il gioco

Guardando la serie TV di Fallout di Prime Video, molti fan della serie videoludica, e in particolare di Fallout: New Vegas, si sono accorti di un dettaglio in conflitto con quanto viene raccontato nel capitolo sviluppato da Obsidian Entertainment, tanto che si va già parlando di una qualche correzione da parte di Bethesda o dell'uscita completa del gioco dal canone.

La discussione si è fatta così accesa che Emil Pagliarulo, il design director della serie, ha pubblicato la linea temporale della serie per fare un po' di ordine:

Lancio delle bombe - 2077

Fallout 76 - 2102

Fallout 1 - 2161

Fallout Tactics - 2197

Fallout 2 - 2241

Fallout 3 - 2277

Fallout: New Vegas - 2281

Fallout 4 - 2287

Fallout TV show - 2296

Ma cosa avrebbe prodotto tanto fermento, tanto da far parlare i fan di tentativo di alterazione degli eventi di New Vegas?