I requisiti minimi di Atomfall sono stati svelati: riuscirete almeno ad avviarlo?

Atomfall arriverà su console e PC il 27 marzo (se comprate la Deluxe Edition, avete l'accesso anticipato il 24 marzo). Sarò anche disponibile su Game Pass per Xbox e PC. Parlando proprio della versione computer, è ovviamente prima necessario capire se la vostra macchina da gioco sarà in grado di eseguire questa avventura a mappa aperta.

I requisiti minimi di Atomfall per computer

Per poter avviare il videogioco alla qualità minima, il team di sviluppo consiglia:

Sistema operativo: Windows 10 o successivo

Processore: Intel CPU Core i5-9400f o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 6GB o equivalente

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Come potete vedere, non si tratta di richieste esagerate, ma chiaramente i computer che non vengono aggiornati da molti anni faranno fatica ad avviare un gioco di questo tipo.

Precisiamo anche che i requisiti consigliati non sono invece stati indicati dal team di sviluppo. Difficile dire per il momento quando saranno indicati, ma considerando che l'uscita non è affatto lontana crediamo che non ci sarà da attendere poi troppo. Inoltre, non ci sono parole sulla compatibilità con Steam Deck.

Ricordiamo che Atomfall è un gioco d'azione e sopravvivenza in una ambientazione post-apocalittica nella campagna inglese. Se vi interessa capire come funziona il gioco, potete vedere questo corposo video di gameplay che mostra cosa sa fare un giocatore esperto.