Atomfall in un corposo video di gameplay mostra cosa sa fare un giocatore esperto

Il team ha ora condiviso un nuovo video di gameplay che presenta come "una sequenza di gioco di un giocatore esperto" e che dovrebbe quindi darci un'idea di come funziona il gioco quando ne sfruttiamo al meglio le possibilità.

Il video di gameplay di Atomfall

La descrizione del video recita, in traduzione: "Entrate nel bosco di Casterfell, uno dei luoghi inquietanti e misteriosi di Atomfall, in questa nuova presentazione del gameplay. Questo filmato mostra un giocatore esperto che si muove tra i pericoli della zona di quarantena, mostrando l'intenso combattimento, le meccaniche di sopravvivenza e l'esplorazione del gioco. Il combattimento in Atomfall è brutale ma vi darà le possibilità di avere la meglio se sfruttate le vostre capacità. Man mano che si progredisce, ci si adatta, diventando più abili e precisi. Questo gameplay mostra come un giocatore esperto affronta gli incontri dopo poche ore di gioco, usando pazienza, strategia e precisione per sopravvivere."

Come potete vedere, il video dura circa 20 minuti e mostra cosa è in grado di fare il giocatore, sfruttando attacchi alle spalle, armi da lancio, calci e armi contundenti per avere la meglio sugli avversari. È anche bene usare - quando è fondamentale - le armi da fuoco, ricordando che non avremo molti proiettili a disposizione.

Se volete scoprire di più su Atomfall, vi rimandiamo al nostro recente provato. Infine, vi segnaliamo qual è la durata prevista dagli sviluppatori che danno due indicazioni, per chi è velocissimo e per tutti gli altri.