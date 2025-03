Quanto dura Atomfall? Rebellion dà due indicazioni, per chi è velocissimo e per tutti gli altri

Rebellion - noto negli anni come l'autore della serie di sparatutto Sniper Elite - si sta preparando per la pubblicazione di Atomfall , il suo gioco di sopravvivenza, esplorazione e azione a mappa aperta.

La durata minima e quella tipica di Atomfall

Parlando con IGN USA, il team di sviluppo ha spiegato che anche se si trova il modo più veloce per avanzare (ad esempio si elimina un PNG e si ottiene ciò di cui si ha bisogno senza completare la missione che ci ha assegnato) è veramente difficile completare l'intera storia in meno di quattro o cinque ore.

Ovviamente pochi giocheranno nel modo perfetto per finire velocemente. In media, Rebellion si aspetta che la maggior parte dei giocatori impiegherà 25 ore per finire l'avventura. Questo significa che chiunque sia solito prendersi il proprio tempo ed esplorare per bene la mappa potrebbe impiegarci di più.

Vi segnaliamo poi che abbiamo giocato Atomfall e questo "Fallout inglese" ci ha stupito.