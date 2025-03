Killing Floor 3 è stato rinviato, gli sviluppatori spiegano perché

"Il nostro obiettivo non è solo quello di rendere Killing Floor 3 un ambizioso passo avanti per il franchise, ma anche di mantenere l'esperienza di base che avete imparato a conoscere e amare", continua il messaggio di Tripwire Interactive.

Una decisione necessaria?

Come probabilmente ricorderete, abbiamo provato Killing Floor 3 alcune settimane fa e possiamo comprendere la volontà del team di sviluppo di rifinire ulteriormente l'esperienza, così da potersi difendere meglio in un mercato ormai piuttosto inflazionato ed esigente.

"Anche se è troppo presto per dire quali correzioni verranno implementate entro il lancio, possiamo confermare che un aggiornamento che consentirà di selezionare in modo indipendente la classe di perk e il personaggio è previsto per il periodo successivo all'uscita."

"Non vediamo l'ora di avere un'altra opportunità per mostrarvi una versione più rifinita di Killing Floor 3, e quando saremo pronti a condividere ulteriori dettagli sarete i primi a saperlo. Fino ad allora, vi ringraziamo per la vostra continua pazienza e per il vostro grande supporto."