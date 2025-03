WWE 2K25 è in sconto per PC Steam in tutte le edizioni tramite Instant Gaming: potete giocare già ora

WWE 2K25 è disponibile in tre diverse edizioni, due delle quali permettono di giocare già da ora grazie all'accesso anticipato. Se anche voi non volete attendere per iniziare a giocare e siete in cerca di tutti i contenuti aggiuntivi disponibili, potete comprare la Deadman Edition e la The Bloodline Edition in versione PC con un piccolo sconto tramite Instant Gaming. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. La versione Standard vi fa risparmiare circa 6€, la versione Deadman vi fa risparmiare circa 10€ e la versione The Bloodline vi fa risparmiare circa 15€. I prezzi indicati calcolano già l'IVA.

Cosa è incluso nella varie edizioni di WWE 2K25

WWE 2K25 in versione Standard include solo il gioco completo. Se optate per la Deadman Edition avrete invece l'accesso anticipato, il Pass stagionale (25 lottatori extra in arrivo mese per mese), il SuperCharger, il pacchetto bonus Edizione Deadman (Carta Persona La mia FAZIONE: The Undertaker '90, Carta Persona La mia FAZIONE: Mattel Elite The Undertaker "Grandi Successi", Urna utilizzabile e Manager Brother Love), con anche il pacchetto Wyatt Sicks (Carte Persona La mia FAZIONE: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy, Erick Rowan) e 15.000 Valuta Virtuale.

Se invece optate per la The Bloodline Edition, a tutto questo si somma anche: Pacchetto Bonus dell'Edizione The Bloodline (Carta Persona La mia FAZIONE: Collezione Mattel Elite "Grandi Successi" Roman Reigns, Carta Persona La mia FAZIONE: Serie Mattel Elite 114 Jey Uso, 32.500 Valuta virtuale), il Pacchetto WrestleMania 41 nell'estate 2025 (Arena WrestleMania 41, Carta Persona La mia FAZIONE: Nuova Superstar giocabile (TBA), Carta Persona La mia FAZIONE: WrestleMania Main Event #1 (TBA), Carta Persona La mia FAZIONE: WrestleMania Main Event #1 (TBA)) e il Pacchetto The Rock Nation of Domination (Carta Persona La mia FAZIONE: The Rock (Nation of Domination)). A tutto questo si somma poi anche Mega-potenziamento Superstar (Potenziamento La mia ASCESA e 100K VC).