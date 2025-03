La durata di Blades of Fire e altri dettagli da MercurySteam

La durata di Blades of Fire andrà dalle sessanta alle ottanta ore: lo ha rivelato Enric Alvarez, CEO di MercurySteam nonché game director del nuovo titolo dello studio spagnolo, ai microfoni del PlayStation Blog.

Il gioco ci metterà al comando di Aran de Lira, un guerriero dal passato oscuro a cui è stata affidata la missione di affrontare la sanguinaria regina Nerea e le sue truppe. Un incarico che l'uomo non dovrà portare a termine da solo: ad accompagnarlo ci sarà Adso, il suo fedele scudiero.

"Quando abbiamo creato la premessa in cui una regina malvagia trasforma l'acciaio in pietra, il nostro eroe si trovava di fronte a un problema: così è nata l'idea della Forgia", ha spiegato il game director. "La Forgia degli Dei è un luogo in cui Aran può creare e personalizzare le sue armi per affrontare oltre cinquanta tipologie di nemici, dagli orchi corazzati ai troll colossali."