Le CPU Intel Arrow Lake e Raptor Lake-H Refresh cambieranno nome: ecco i dettagli

I processori mobile della gamma Arrow Lake e Raptor Lake-H Refresh saranno ribrandizzati: la notizia è stata pubblicata dal leaker Golden Pig Upgrade, che ha svelato i nomi delle nuove iterazioni delle due famiglie di chip. La serie Arrow Lake cambierà quindi nomenclatura, mentre per Raptor Lake-H si parla della seconda tornata di refresh. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Refresh e nuovi nomi

Il post di Golden Pig Upgrade

La gamma Arrow Lake sarà rinominata con la dicitura Intel Core Ultra 200: sotto questo nome saranno compresi tutti i chip della serie H e U. I prossimi processori quindi, saranno probabilmente chiamati Intel Core Ultra 9 2xxH, Intel Core Ultra 7 2xxH e via dicendo.

La gamma Raptor Lake-H refresh coinvolgerà invece tutti i chip non "Ultra" e sarà rinominata Intel Core 200H. Con tutta probabilità Intel manterrà alcune SKU Meteor Lake per coprire la fascia bassa, mentre la gamma Arrow Lake continuerà ad occupare le fasce più alte.

Il refresh di Raptor Lake-H risponde all'esigenza di Intel di aggiornare i prezzi: i chip di questa gamma offriranno quindi un miglior posizionamento nel gaming di fascia alta, mentre la gamma Arrow Lake-H e Arrow Lake-HX sarà indirizzata a soluzioni più costose.