Dragon's Dogma 2 ottiene il voto più alto della settimana su Famitsu, batte altri 5 giochi

Ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura a quattro recensioni realizzate da quattro persone diverse. I singoli voti in decimi sono poi sommati per un massimo di 40/40. Questa settimana il gioco con il voto più alto è Dragon's Dogma 2.

I giochi recensiti da Famitsu

Dragon's Dogma II è il gioco col voto più alto su Famitsu questa settimana

Dragon's Dogma 2 non ha certo bisogno di presentazioni: il gioco di ruolo d'azione di Capcom è stato uno dei nomi di punta dell'ultimo periodo e ha ottenuto grande successo ma anche grandi critiche per l'inserimento delle microtransazioni (rapidamente rese inutili da delle mod su PC).

Il secondo gioco con il voto più alto è Alone in the Dark, con un singolo punto in meno rispetto al GDR di Capcom. Si tratta del remake del gioco horror del 1992.

A seguire troviamo MLB The Show 24 (in Giappone il baseball è uno degli sport preferiti dal pubblico) e Slave Zero X (hack and slash 2D retro). Si passa poi a South Park: Snow Day!, il gioco d'azione multigiocatore basato sulla famosa serie animata, e infine a The Dragoness: Command of the Flame, un GDR tattico a turni pubblicato su Steam nel 2022.