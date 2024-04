Destiny 2 La Forma Ultima: la data e l'ora della nuova presentazione di Bungie

Sul proprio sito ufficiale , Bungie scrive: "La Forma Ultima è quasi arrivata. Unitevi a noi il 9 aprile 2024 per un aggiornamento su ciò che il team ha costruito per Destiny 2: La Forma Ultima. Poi, restate nei paraggi per la prima mondiale del trailer di pubblicazione di Verso la Luce ."

Destiny 2 La Forma Ultima è una prova importante

Destiny 2 La Forma Ultima è un'espansione di primaria importanza sotto diversi punti di vista. Bungie si trova infatti in una situazione difficile. Il team ha perso parte dei propri veterani (game director compreso), ha licenziato molti dipendenti e la precedente espansione, L'Eclissi, non ha colpito nel segno. Inoltre il rimando dell'espansione ha fatto sì che i giocatori non avessero molto col quale giocare per vari mesi. Bungie stessa ha ammesso di aver perso la fiducia dei propri giocatori.

Inoltre, La Forma Ultima concluderà la storia iniziata con l'originale Destiny e i fan quindi hanno grandi aspettative: fallire a livello narrativo potrebbe costare una ulteriore fetta del consenso dei giocatori.