V Rising aumenterà di prezzo del 75% tra due giorni, in modo definitivo

Non è qualcosa di inatteso, visto che il precedente prezzo di V Rising era quello della versione Accesso Anticipato. Il videogioco sarà disponibile in versione completa dall'8 maggio 2024 con un grande aggiornamento che porterà l'avventura alla sua versione 1.0.

Stunlock Studios ha annunciato che tra due giorni, ovvero a partire dal 5 aprile, il prezzo di V Rising aumenterà di 15€. Si passerà in altre parole da 19,99€ a 34,99€ . Si tratta di un +75%. I prezzi dei DLC già disponibili non varieranno.

Il messaggio degli sviluppatori di V Rising

Il team di V Rising ha scritto su Steam: "Quando abbiamo pubblicato l'Early Access nel maggio del 2022, abbiamo reso V Rising disponibile al prezzo attuale con la consapevolezza che stavamo consegnando un gioco ancora in fase di sviluppo. I giocatori hanno potuto salire a bordo a un prezzo più vantaggioso, creando un ottimo affare per gli early adopter desiderosi di immergersi in V Rising e sostenendo al contempo il suo sviluppo."

"Dopo due anni di Accesso Anticipato, cinque anni di sviluppo e progressi significativi nel gioco, il prezzo sarà ora aumentato per riflettere il suo pieno valore. Siamo felici di avvicinarci alla versione 1.0 di V Rising l'8 maggio 2024 con un altro aggiornamento massiccio per completare l'esperienza vampiresca! Ciò significa che aumenteremo il prezzo di V Rising su Steam a 34,99 USD/EUR."

"Ora è l'ultima occasione per acquistare V Rising al prezzo attuale: 19,99 USD/EUR. Sarà disponibile a questo prezzo fino al 5 aprile 2024, circa un mese prima della data di pubblicazione. Se voi o i vostri amici avete aspettato fino all'ultimo momento per mettere le mani su V Rising, questo è l'avvertimento per smettere di aspettare e mettere in atto il vostro piano! I prezzi dei DLC rimarranno invariati e tutti i DLC esistenti continueranno a essere disponibili al momento della pubblicazione."

Vi ricordiamo infine anche l'arrivo della collaborazione Legacy of Castlevania.