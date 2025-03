Minecraft diventerà free to play in attesa di Minecraft 2? Mojang ha una risposta chiara

Minecraft è uno dei giochi di maggior successo da molti anni a questa parte e sembra che un po' tutti abbiano comprato almeno una delle molte versioni del videogioco. Arrivati a questo punto si potrebbe anche pensare che per gli autori possa essere conveniente attirare nuovi giocatori con una versione free to play , no?

Le parole del team di Minecraft

"Non funziona bene con il modo in cui l'abbiamo costruito", ha spiegato Ingela Garneij, produttore esecutivo di Minecraft Vanilla. "Voglio dire che abbiamo costruito il gioco per uno scopo diverso. Quindi la monetizzazione non funziona in questo modo per noi. Dovete comprare il gioco una volta e poi basta. Per noi è importante che il nostro gioco sia disponibile per il maggior numero di persone possibile. Credo che questo sia un valore fondamentale: che sia accessibile a tutti. È il miglior affare del mondo". Quindi no, il team non lo vuole rendere free to play e farlo vivere di microtransazioni.

IGN USA ha anche chiesto se Minecraft potrebbe avere un sequel. Garneij ha risposto in modo divertente e preciso: "Pensate che avremo una Terra 2? No, no, non ci sarà un Minecraft 2".

"Esistiamo da 15 anni", ha dichiarato Garneij. "Vogliamo esistere almeno per altri 15 anni, quindi in realtà io e Agnes [Larsson, game director di Minecraft Vanilla] lavoriamo come una squadra. Stabiliamo la visione e la strategia del nostro gioco pensando a ciò che potremo fare in futuro".

Sapete perché Minecraft Pocket si chiama così? È un riferimento a una console Nintendo che forse non ricordate.