Captain America: Brave New World ci mostra chi è il nuovo Falcon, che si affianca a Sam Wilson

Captain America 4, o per meglio dire Captain America: Brave New World , ci permetterà di vedere il nuovo Capitano, ovvero Sam Wilson, precedentemente colui che vestiva il ruolo di Falcon. Ora che Steve Rogers non è più tra noi e che il suo sostituto è definitivo, chi sarà a vestire i panni dell'uomo alato?

Cosa sappiamo sui personaggi di Captain America: Brave New World

Empire ha condiviso una immagine che mostra Torres a fianco di Wilson. L'immagine, che potete vedere qui sotto, vede Joaquin Torres correre accanto al nuovo Capitan America di Sam Wilson (Anthony Mackie). Joaquin si presenta con una nuova tuta verde e grigia che sembra piuttosto diversa dal vecchio abbigliamento grigio e rosso di Sam.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo il regista Julius Onah, la coppia lavorerà a stretto contatto nel film. "C'è un'incredibile dinamica fratello maggiore/fratello minore tra loro", ha dichiarato. "Sarà uno dei centri emotivi chiave del film".

Joaquin è uno degli ex colleghi dell'Air Force di Sam, già apparso nella serie Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. Ramirez e Mackie saranno affiancati da Harrison Ford nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, Liv Tyler nel ruolo della figlia di Thaddeus, Betty, e Tim Blake Nelson nel ruolo di Samuel Sterns, alias Leader. Tutti e tre i personaggi sono apparsi in precedenza nel film L'incredibile Hulk del 2008. È presente anche Giancarlo Esposito, che interpreta il cattivo Sidewinder.

Captain America: Brave New World arriverà sul grande schermo il 12 febbraio 2025. Vi lasciamo al trailer in italiano più recente.