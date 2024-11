La diretta per la versione 2.7 di Honkai: Star Rail ha una data e orario: vediamo cosa aspettarci

Entrambi sono personaggi a cinque stelle . Sunday è famoso per aver svolto un ruolo importante nell'incidente di Penacony quando la versione 2.0 è stata rilasciata all'inizio dell'anno. Fugue era nota come Tingyun, in servizio sulla Xianzhou Luofu prima che nella versione 1.2 venisse rivelato che la sua identità era stata "rubata".

La prossima diretta di Honkai: Star Rail si terrà il 22 novembre e sarà incentrato sulla versione 2.7, "A New Venture on the Eighth Dawn". Il livestream sarà dedicato a personaggi come Sunday e Fugue e illustrerà i prossimi contenuti della storia, gli eventi e le ricompense .

Il messaggio del team di Honkai: Star Rail

Il tweet di annuncio che include anche i link per YouTube e Twitch per vedere la diretta quando andrà in onda, recita in traduzione: "Ciao, Trailblazers! Il programma speciale Honkai: Star Rail versione 2.7 "A New Venture on the Eighth Dawn" andrà in onda ufficialmente il 2024/11/22 alle 12:30 [ndr, questa è l'ora italiana]. Questo live stream conterrà le presentazioni dei personaggi Sunday e Fugue, oltre ad anticipazioni sulla nuova trama, sugli eventi e sulle ricompense. Seguite i nostri canali ufficiali per rimanere aggiornati sulle novità dell'ultima versione!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il livestream dovrebbe offrire maggiori dettagli sui kit di ogni personaggio e sulle modalità di gioco, oltre a una data di uscita della versione 2.7, che probabilmente è previsto per le prossime settimane. Honkai: Star Rail è disponibile per iOS, Android, PS5 e PC.

Vi ricordiamo infine le novità della versione 2.6 di Honkai: Star Rail.