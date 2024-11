Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato un Raid Teracristal con Rayquaza shiny, ecco date e orari

Pokémon Scarlatto e Violetto propongono a ritmi regolari dei Raid Teracristal che offrono la possibilità di catturare esemplari unici e rari, ma quello in arrivo questa settimana è davvero speciale e avrà come protagonista un Rayquaza cromatico.

L'evento sarà disponibile a partire dalle 01:00 italiane di venerdì 20 dicembre e si concluderà alla stessa ora di domenica 5 gennaio. Sarà possibile incontrare il Rayquaza shiny nei Raid da 5 stelle. Inutile dire che si tratta di un'occasione ghiotta, visto che è impossibile catturare questo Pokémon leggendario allo stato selvatico in Scarlatto e Violetto, men che meno nella sua variante cromatica.

Sarà possibile catturare un solo Rayquaza cromatico per partita salvata. Una volta aggiunto alla vostra collezione potrete continuare a sfidarlo per dare una mano ad altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense in palio per il completamento della sfida.