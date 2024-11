Palworld potrebbe salvarsi dalla causa di Nintendo grazie a una mod di GTA 5 di otto anni fa

Come vi abbiamo già segnalato in più occasione, il team di Palworld - il "Pokémon con le pistole" pubblicato a inizio anno - si trova in un momento non semplice, visto che Nintendo gli ha fatto causa per infrazione di brevetto. Uno di questi brevetti riguarda il lancio di una palla per catturare le creature.

Ora, però, un esperto di brevetti ha svelato che PocketPair potrebbe salvarsi dalla casa di Kyoto grazie a una mod di GTA 5 vecchia di otto anni.